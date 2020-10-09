منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي

قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إنها ترحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في اختتام الحوار الليبي-الليبي الذي استضافته المملكة المغربية في مدينة بوزنيقة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين بشأن ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، وفق بيانها.

أضاف البيان: “تمثل هذه التفاهمات فرصة مهمة للمضي قدما في طريق الحوار من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة، ونثمن جهود المملكة المغربية ودول الجوار والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لتطلعات الشعب الليبي”.

وتابعت “المنظمة”: “ندعو الليبيين إلى وضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول، ونشدد على ضرورة وقف التدخلات العسكرية الأجنبية، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم فرص التوصل إلى الحل السياسي المنشود”.