«القماطي»: «حفتر» يريد أن يعيد علينا فيلما عشناه «42» سنة

قال مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” إن: “ما قام به صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق من مخاطبة رؤساء الأركان برفع الجاهزية أمر صحيح ويجب أن تكون القوات على أهبة الاستعداد خاصة ونحن لم نصل لوقف إطلاق نار حقيقي، وخاصةً في ظل ما يقوم به حفتر من تحشيد على خطوط التماس” وفق زعمه.

أضاف “القماطي” في حوار لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – ونشرها على حسابه بـ”تويتر” اليوم، متسائلاً: “لكن هل سيقوم حفتر بمغامرة عسكرية هذا ما ستظهره الأيام القادمة، ولكن أعتقد أن حفتر يفعل ذلك بدافع أنه لا يريد أي عملية سياسية، ولا يريد لأي طرف غيره أن يكون له دور في مستقبل ليبيا” وفق زعمه.

وواصل “القماطي” مزاعمه: “حفتر يؤمن بأن ليبيا له ولأبنائه، وهذا الفيلم عشناه 42 سنة ويعرفه الليبيون جيداً، وهو كي يبقى في المشهد يقوم بعمل شيء ليفسد الحوار السياسي، وبالتالي نحن على أبواب حوار سياسي بعد 10 أيام وأعتقد أنه بصدد تكرار تجربة 4 – 4 قبل مؤتمر غدامس بأيام، وذلك خوفاً من خروجه من المشهد” على حد تعبيره.

وتابع “القماطي”: “برقة مليون ونصف وتمثل حوالي ربع الشعب الليبي، فهل نختزلها في شخص عقيلة صالح؟. أبداً ليست هذه برقة وبالتالي يجب تمثيل الشرق الليبي تمثيل حقيقي، ومنهم ربع مليون مهجر في المنطقة الغربية ممن هجروا ظلماً وعدواناً ولابد من تمثيلهم في أي حوار سياسي، يجب أن نحدد من يتحاور مع من ومن يجلس مع من” وفق قوله.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.