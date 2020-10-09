المحجوب: النمروش يحاول بتصريحاته حول تحركات للقوات المسلحة توحيد الميليشيات المتناحرة

ليبيا – علق مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب على تصريحات صلاح النمروش وزير الدفاع المعين مؤخرا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وطلبه من قوات الوفاق برفع درجة الاستعداد للقصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصدأي هجوم من قبل قوات الجيش على مدن بني وليد وترهونة وغريان.

المحجوب رأى في تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية” اليوم الجمعة في حديث النمروش محاولة لإيجاد شيء يوّحد المليشيات المختلفة المتناحرة.

وأضاف أنه لا يمكن لتعليمات وزير دفاع أو رئيس أركان أن تسيطر على تلك المليشيات التي لا تعترف بأي تبعية حقيقية.

وأكد أن الجيش الوطني مؤسسة عسكرية منضبطة وقد أعلن التزامه بمبادرة القاهرة التي تنص على وقف إطلاق النار.

وحول ما تداولته تقارير إعلامية بشأن تحضير مليشيات الوفاق للهجوم على الهلال النفطي، قال المحجوب: “لا أعتقد”، مشددا على أن الجيش جاهز في كل الأحوال.

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