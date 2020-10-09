“بوسهمين” يناقش مع وزير مالطي “مقترحات سريعة وعاجلة” لحل أزمة ليبيا

عقد رئيس تيار يابلادي نوري أبوسهمين اجتماعا مع وزير خارجية جمهورية مالطا إيفارست بورتولو.

وقال التيار في بيان له اليوم الجمعة إن أبو سهمين تناول في لقائه مغ الوزير المالطي المستجدات الأخيرة المتعلقة بالمشهد السياسي الليبي.

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بإمكانية تقديم مقترحات سريعة وعاجلة لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن أبو سهمين سيلتقي رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا في وقت لاحق.

وكان قادة ما يطلق عليهم «تجمع ثوار 17 فبراير» قد اصدروا بيانًا يطالبون فيه رئيس تيار «يا بلادي» نوري أبوسهمين، إلى أن يكون ممثلا لهم في أي حوارات سياسية.

وجاء في نص البيان المصور، “أن تجمع ثوار 17 فبراير يعتبر نوري أبو سهمين ممثل لنا، في الحوارات السياسية القادمة وما ينتج عنها من أجسام أملنا في أن تنزاح الغمة عن ليبيا”.

والتقى أبو سهمين خلال زيارته إلى أنقرة بداية الأسبوع الحالي، ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أثار توقعات بسعي تركيا لتجهيز “رئيس المؤتمر العام السابق” لخلافة فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي” الحالي، بعدما أعلن عزمه الاستقالة في “أكتوبر” الجاري.

في المقابل، أعلنت بلدية جنزور، الثلاثاء الماضي، رفضها أن يمثلها أبوسهمين في حوار جنيف، معتبرة أن المجموعة التي ادعت أنها تمثل البلدية بجميع مكوناتها الأمنية والاجتماعية والإدارية ورشحته بهذا الشأن لا تملك الصفة القانونية ولا الشرعية للتحدث باسم المدينة.