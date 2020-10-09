“مليشيا قوة الشهيد”: امتثلنا لـ”دعوات النمروش” ورفعنا درجة “التأهب والاستعداد”

أعلنت مليشيا تابعة لقوات الوفاق تطلق على نفسها “قوة الشهيد 11-20″، (وتتواجد في منطقة القرة بولي) أنها رفعت درجة التأهب والاستعداد وعلى جاهزية تامة لأي طارئ، وامتثالا لدعوات وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش.
ويأتي ذلك عقب دعوة النمروش، في وقت سابق، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.
وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أمس الخميس، أن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.
وفي نفس السياق، دعا ما يعرف بـ”لواء الصمود” بإمرة صلاح بادي المُعاقب دولياً، جميع ما سماها “الكتائب” المنضوية تحته، إلى سرعة الالتحاق بالمعسكرات التابعة.
وقال في بيان على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “إلي جميع الكتائب المنضوية تحت لواء الصمود وإلي كل ضباط وضباط الصف وجنود ومقتالين من الثوار الاتحاق بالمعسكرات التابعة للواء الصمود في طرابلس وابوقرين ومصراتة، لتلبية نداء الوطن فالوقت يداهمنا حان وقتكم يا رجال” وفق تعبيره.
وكانت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، صرحت مؤخرا بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.
وعن دوافع النمروش لإطلاق مثل هذه التصريحات، قال مصدر عسكري مسؤول رفيع المستوى بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن النمروش مُعين حديثًا في حكومة الوفاق كوزير لدفاع مليشيات الزاوية تحديدًا، وهو يرفض الحوارات الجارية جملة تفصيلًا، ويرى أن الزاوية “خارج الحسبة” وتصريحاته الأخيرة كلها تصب في إطار الخلافات بين هؤلاء في المنطقة الغربية ومحاولته عرقلة هذه الحوارات بدعوى عدم إشراك الثوار الذين كان يعتبرهم مليشيات إجرامية ويعبر عن رفضه لهم عندما كان يتواصل مع القيادة العامة قبل أبريل 2019″.
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