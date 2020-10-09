ياسين: السراج أسير لدى تركيا والميليشيات المسلحة الذين يحاولون تأجيج الأوضاع في ليبيا

ليبيا – قال رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية في ليبيا عادل ياسين إن الحشد العسكري في طرابلس محاولة من تركيا لتأجيج الأوضاع في ليبيا.

ياسين وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة أوضح أن أنقرة التي كانت مستعمرة للوطن العربي تحلم الآن بإعادة تلك الأمجاد عن طريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طالما كانت بصماته واضحة للعيان.

وأوضح أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لطالما كان منذ تسلمه السلطة، اسيرا لتركيا والمليشيات المسلحة؛ مشيرًا إلى أن أنقرة تتحكم في كل قراراته وتوصياته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية