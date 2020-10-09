السراج: سنواصل من موقعنا وبمساعدة الدول الصديقة رسم ملامح الدولة الحديثة

ليبيا – شارك رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس في إحياء الذكرى 56 ليوم الشرطة الليبية الذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام حيث جرى خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة داخلية الوفاق استعراض لمسلحي الوفاق الموالون لتركيا.

السراج القى كلمة في الاحتفالية بحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق قائلاً :”إن احتفال اليوم يأتي بعد أن تم دحر العدوان الذي استهدف العاصمة ومدن أخرى، وكان للشرطة والقوات المساندة دورها الفعال في حماية الشعب وممتلكاته من المجرمين والإرهابيين، ومن عبث العابثين”.

وأضاف:” لقد قدمتم تضحيات غالية، لكم جميعا بمختلف المراتب والمسؤوليات تحية تقدير واعتزاز، ونترحم على شهداءنا جميعا “.

وتابع:” إن الاحتفال بيوم الشرطة تقليد راسخ برسالته ومعناه النبيل لتكريم مؤسسة وطنية عريقة ويعبر في الوقت نفسه عن تقدير الشعب لتضحيات أبنائه الساهرين حفاظا على أمن الوطن واستقراره”.

وأردف:” أن المسؤولية كبيرة، فالأمن هو من يوفر الاطمئنان والبيئة الملائمة للبناء والتعمير، وهو المرتكز لبناء الدولة المدنية الحديثة التي نسعى اليها وأن الوقت بات مهيئاً أكثر من قبل لتنفيذ خطط وبرامج التحديث وتطوير القدرات بالتعاون مع الدول الصديقة، لتؤدي الشرطة واجبها كاملاً في ظل القانون واحترام حقوق الانسان لتختفي من مجتمعاتنا الظواهر السلبية بمختلف اشكالها ومستوياتها”.

وواصل كلمته :”أن الانتصار الذي تحقق يكتمل بالسلام، وهو ما لم نصل إليه بعد، لذلك فنحن في حالة تأهب واستعداد، فالتجربة المريرة علمتنا بأن نعمل بكل الجهد دون أن نستبعد أية احتمالات ولقد تكبد الوطن خسائر لا تعوض، وتعرض لتدمير ممنهج، ويبدو أن هذا ليس كافياً لدى البعض للجنوح إلى السلم، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية” حسب زعمه.

رئيس المجلس الرئاسي أشار في ختام كلمته إلى أن الوضع المتأزم له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية، مضيفا :” لكننا ابداً لن نفقد الأمل، ونؤمن بأن إرادة الشعب الواحد المتجانس ستنتصر، وسنواصل المساهمة من موقعنا في رسم ملامح الدولة الحديثة القائمة على المواطنة واحترام القانون وحقوق الانسان”.