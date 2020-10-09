رصد تجاوزات خطيرة في دار البنات للاحتياجات الخاصة في طرابلس

تفقد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي، دار البنات للاحتياجات الخاصة بمنطقة سيدي المصري في طرابلس، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث رصدت مخالفات وتجاوزات خطيرة بحسب تقرير مركز الرقابة.

وتمثلت التجاوزات في وجود لحوم فاسدة تنبعث منها روائح كريهة داخل ثلاجة التجميد، وانعدام النظافة العامة داخل المخزن، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ووجود ثلاجة تجميد متهالكة يتم تخزين المواد الغذائية داخلها، وغيرها من المخالفات، وبناء عليه تمت إحالة التقرير إلى النيابة العامة، كما تم تشميع المطبخ والعيادة من قبل الحرس البلدي.

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