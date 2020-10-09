نورلاند: مناقشات جيدة في أنقرة تؤكد الدعم التركي لمنتدى الحوار الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

وصف السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، المناقشات التي أجراها في العاصمة التركية أنقرة بـ”الجيدة”، مؤكدا دعم تركيا لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

وقال نورلاند بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الجمعة: “مناقشات جيدة في أنقرة تؤكد الدعم التركي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وتبرز الحاجة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الفعلي”.

وكان السفير نورلاند قد أجرى أمس الخميس زيارة إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا، على حد قوله.

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