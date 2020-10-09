«أوحيدة»: لا حل مع تيار «المشري» ولا مبرر لتقاسم السلطة مع «الإخوان»

قال النائب جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن تيار خالد المشري رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، وكل من ساهم في الفساد وإطالة الأزمة لا يمكن أن يأتي منه حل ولن يكون معه حل، لايصلح أمر ليبيا إلا ما أصلحه أولها، يجب تجزئة وتفكيك ازمة ليبيا ليسهل حلها. الحل يبدأ بالعودة إلى دستور الأباء في ظل دولة اتحادية.

“أوحيدة” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة قائلاً: “إنني شخصيا لا أجد مبرر أو فائدة من تقاسم السلطة مع التيار الاخواني العالمي والمليشيات الذين انقلبوا على المسار الديمقراطي في 2014.. وأنسى تضحيات ابنائنا بعد تحرير ثلثي ليبيا من الظلامين والمليشيات بما فيهم الاخوان والمقاتلة ووو ليعودو من جديد”.

وتابع “أوحيدة”: “من يريد ذلك ليبقي عليه في منطقته الجغرافية في إطار نظام اتحادي.. يجب أن لانستغل ظروف وعوز الناس الذي سببه الاخون والمليشيات بسيطرتهم على السلطة والمؤسسات في العاصمة بما فيها البنك المركزي ليوصلوننا للاستسلام وتقاسم السلطة معهم واستمرار مشروعهم وتحالفاتهم مع دول تتبني هذا التيار ولها اطماعها”.

“أوحيدة” اختتم تدوينته قائلاً: “يجب أن نقتنع انه لايمكن الاتفاق على وثيقة عادلة في ظل المغالبة والغبن والفساد والفوضة وووو الذي حدث ويحدث خلال الخمسين سنة من 69 إلى الآن. وإلا فليس امامنا إلا مزيد من التخبط والضياع وهذا ماتريده دول بعينها لتوصلنا الى تقسيم ليبيا لعدة دول ضعيفة”.