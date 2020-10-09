المرافق التعليمية تبحث إدخال منظومات الطاقة الشمسية بالمدارس

عقد بمقر مصلحة المرافق التعليمية، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري اللجنة الاستشارية لمناقشة موضوع لائحة الأسعار النمطية للصيانة لسنة 2019م، والعمل على دراستها وإصدار نسخة معدلة بما يتناسب مع الأسعار السائدة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصلحة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع إدخال منظومات الطاقة الشمسية بالمدارس بالتعاون مع جهاز الطاقات المتجددة، وتم الاتفاق على اختيار أحد المدارس لتنفيذ مشروع تجريبي وتقييمه توطئة لتعميمه في توفير الطاقة المطلوبة للمدارس للمساهمة في حل مختنقات الطاقة الكهربائية حاليا ومستقبلا باستعمال الطاقة الشمسية النظيفة وقليلة التكاليف والصيانة.

كما تم اقتراح فكرة إيجاد لائحة أسعار نمطية موحدة لكافة القطاعات الحكومية يتم دراستها وإصدارها بالتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة بالأشغال العامة وذلك للمساهمة في تقليل تكلفة التنفيذ وتوفير مرجعية موحدة لتقدير تكاليف المشروعات الجديدة لإعادة الاعمار في ليبيا مستقبلا.