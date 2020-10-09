تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تشغيل الوحدة الأول بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن «غدًا السبت بعد الانتهاء من التجارب التشغيلية سيتم تحميل الوحدة بكامل قدرتها 260 ميجاوات، مما سيساهم هذا العمل في تخفيف المعاناة على المواطن».

وتوجهت إدارة الشركة العامة للكهرباء بالشكر للفريق الفني الليبي على المجهودات التي قام بها خلال الفترة الماضية ليلًا ونهارًا وعلى مدار الـ24 ساعة.

كما تتوجه إدارة الشركة بوافر الشكر والتقدير للفريق الجزائري الذي قام بمساعدة الفريق الفني الليبي لتشغيل المحطة.

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والجمعة الماضية وصل فريق الخبراء الجزائريين التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» إلى محطة كهرباء الخمس، وبدأ في تقييم الوضع بالمحطة ونسب الإنجاز، استعدادا لتشغيل وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي بالمحطة.

ووصل الخبراء الجزائريون إلى العاصمة طرابلس قادمين من الجزائر، بتعليمات من الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي استجاب لطلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأربعاء 30 سبتمبر.

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