الغرياني: الانتخابات شرعًا وعقلاً أفضل من تمكين حفتر من السلطة والمركزي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المُفتي الكعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، أن الليبيين إذا اختاروا الذهاب إلى الانتخابات، بناءً على الإعلان الدستوري الصادر عن المؤتمر الوطني العام، فإن ذلك سيكون “خيارًا صحيحًا، وإن كان به بعض المخاطر”.

الغرياني اعتبر أن هذه مخاطر محتملة تتعلق بما تفرزه هذه الانتخابات من أشخاص وصفهم بـ “أهل السوء”.

وقال “الصورة الموجودة الآن والتي نراها في المفاوضات والتي تمكن حفتر من السلطة والمال، هي هلاك محقق لليبيا”، متهمًا حفتر بالتسبب في كل ما جاء بإحاطة محافظ المصرف المركزي أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وتابع “سمعنا هذا الأسبوع حديث محافظ المصرف عن التلاعب الذي قام به حفتر وعملائه بالنفط من 2013م إلى وقتنا، وأن هذا كلف ليبيا 180 مليار دولار، و75 مليار دولار ديون المصارف بالمنطقة الشرقية وغيرها مما تتعلق بالأموال وقروض وعملات مزيفة تم طباعتها في روسيا، هذا غير الدماء و التدمير والتهجير في درنة وبنغازي وطرابلس بالآلاف”، لافتًا إلى أن هذه بعض الاشياء التي فعلها حفتر ولازال يفعلها رغم أنه لم يتمكن بعد من القرار السياسي والرئاسي والمصرف المركزي.

وتساءل الغرياني “كيف تكون الدماء والإرهاب والفساد المالي والظلام والضلال اذا تمكن حفتر من السلطة من خلال المشاورات التي تعقد في المغرب وفي غيرها؟” .

وشدد المفتي الداعم للجماعات الإرهابية، على أن احتمالية أن تأتي الانتخابات بأشخاص وصفهم بـ”فاسدين” موجود لكن لا يوجد خيار، قائلاً “إما هلاك محقق وإما خطر محتمل، وبالشرع والعقل ينبغي أن نختال الخطر المحتمل”.

وأشار إلى أنه إذا اتفق الفرقاء الليبيين على خيار الذهاب إلى الانتخابات التي اعتبرها “أقل ضررًا”، لأذعنت الأمم المتحدة ووافقت على ذلك، مؤكدًا أن الأمم المتحدة إذا أرادت فعلا عقد الإنتخابات وصممت على إجرائها، لاستطاعت فرضها على حفتر وعلى غيره دون شك، مردفًا “لكن القضية أنها لا تريد عقد تلك الانتخابات”.

وواصل “إذا اتفق الليبيون على إجراء انتخابات وطلبنا مساعدة الأمم المتحدة على ذلك، فإنها ستجريها بأي طريقة سواء مباشرة أو الكترونية أو غير ذلك”، معتبرًا أنه أيًا كانت نتيجة الإنتخابات ومهما كانت تحمل من سوء، فهي أخف على البلاد وأرحم من المستقبل الذي يُمكن حفتر من ليبيا.

وانتقد الغرياني الحوارات السياسية التي تجرى الآن، واصفًا أطرافها بـ”الغير مخولين”، قائلاً “يقوم بها ناس غير مخولين وهو نوع من التطبيع هو أيضا تطبيع أخر مع العدو”.

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