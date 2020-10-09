«خلوصي آكار» يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي الأوضاع في ليبيا وأذربيجان

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، عددا من القضايا والملفات الهامة وعلى رأسها التطورات شرقي المتوسط وفي أذربيجان وليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن آكار وصل اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، وكان في استقباله نظيره غويريني.

ونقل البيان عن الوزير آكار قوله إن “المحاولات الاستفزازية من الجانب اليوناني شرقي المتوسط وبحر إيجة، صعدت التوتر في المنطقة رغم النهج الإيجابي والعادل لتركيا”. وفق قوله.

وأشار البيان إلى أن الطرفين “بحثا القضايا الأمنية وآخر التطورات في ليبيا وشرقي المتوسط، وتبادلا وجهات النظر حول أزمة إقليم قره باغ الأذري المحتل من أرمينيا، والتعاون التركي الإيطالي في مجال الصناعات الدفاعية”.

وذكر البيان أن “آكار أعرب عن أهمية آليات التعاون بين تركيا وإيطاليا بالنسبة للبلدين والمنطقة، من حيث علاقات التحالف بينهما على صعيد حلف الـ(ناتو)”.، على حد قوله.

وأضاف البيان أن “آكار أكد أن تركيا مع حل المسائل المتعلقة ببحر إيجة والمتوسط، في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حُسن الجوار”.

ولفت البيان إلى أن آكار تطرق للتطورات في ليبيا قائلا إن “لدى تركيا علاقات صداقة وأخوة تاريخية تمتد إلى 500 عام مع ليبيا، وهي ستواصل بذل جهودها لإرساء الاستقرار هناك”.