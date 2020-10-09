تشغيل محطة كهرباء الكفرة ودخول وحدات بمحطتي لملودة والسرير على الشبكة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية أمس، عودة محطة كهرباء الكفرة للعمل من جديد بعد خروجها الأيام الماضية كليا عن العمل، بسبب نفاد الوقود الخفيف وتأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة، حيث تم الدخول بالوحدة الثانية بالمحطة على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

كما أعلنت الهيئة دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء لملودة بالجبل الأخضر على الشبكة الكهربائية الشرقية، مشيرة إلى أن هذه المحطة تعتبر ذات أهمية كبيرة كونها تتوسط منطقة الحمل، وأن دخول هذه الوحدة سيسهم في رفع الجهد في محطة مفترق الطرق بشحات.

هذا ودخلت أيضا على الشبكة الشرقية الوحدة الثانية بمحطة السرير الغربي بعد خروجها الأيام الماضية بسبب نفاد الوقود.

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