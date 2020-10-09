عز الدين عقيل: “النفط والهجرة” مصدران أساسيان لدخل المليشيات في ليبيا

قال المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، إن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون مصدر دخل رئيسي للميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، إضافة إلى فروع المافيات الدولية، ومنها المافيا التركية التي تعمل لحساب شركة سادات المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف عقيل في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “التنظيمات الإرهابية تستغل القادمين من الدول الأفريقية الفقيرة الراغبين في ركوب قوارب الموت؛ للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، من أجل الحصول على الأموال، وفي المقابل تقوم بإبلاغ الإيطاليين بهذه السفن لمنعها من الوصول للمياه الإقليمية أو إغراق هذه السفن في المياه الدولية”.

وتابع السياسي الليبي: أن تجارة النفط الليبي المسروق ثاني مصادر الدخل للتنظيمات الإرهابية”، مشيرا إلى أن هذا المجال تتخصص فيه ميليشيات ومافيات أخرى أبرزها مليشيا القصب التي يتزعمها ليبي يدعى محمد كشلاف، والمدرج على قوائم الإرهابيين بمجلس الأمن.

ونبّه عقيل إلى أن المعاقبين دوليا “أحمد الدباشي” الشهير بـ”العمو” وعبد الرحمن الميلادي الشهير بـ”البيدجا” سبق واعترفا علنا بتقاضيهما 5 ملايين يورو من المافيا الدولية، لتنفيذ عدة مهام منها القتل، والإبلاغ عن سفن الهجرة غير الشرعية، ومعلومات أخرى عن المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية.