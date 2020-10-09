اختتام دورة تدريبية للعناصر الطبية في الزنتان

أقامت الهيئة الطبية الدولية والمدعومة من قبل ال ( جي اي زد ) حفل اختتام الدورة الطبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة لرفع الكفاءات داخل مستوصف القواسم الغربي.

واحتضنت قاعة مستشفى السكر والغدد الصماء بمدينة الزنتان الحفل وسط حضور الطاقم الطبي العامل بمستوصف القواسم الغربي بالزنتان والتى اجتاز متطلبات دورة تعزيز القدرات داخل مستشفى السكر والغدد الصماء، والتي جاءت في إطار الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وتضمنت الدورة دورسا ألقيت من قبل لجنة متخصصة من الأطباء بشكل علمي حديث، واستهدفت 15 عنصراً طبياً بين رجال ونساء، ووزعت الشهادات للمشاركين خلال حفل التخرج الختامي من الهيئة الطبية الدولية ليحصد ثمار هذه الدورة القطاع الصحي في الزنتان وقاصديها من المواطنين لتلقي الخدمات الصحية.

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