«عجيلي» سفيراً جديداً لـ«تونس» لدى ليبيا

سلّم رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الجمعة، أوراق اعتماد كل من محمد كريم الجموسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية، الأسعد عجيلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة ليبيا.

وقد تمّ تسليم أوراق اعتمادهما خلال موكب رسمي أقيم بقصر قرطاج مع أدائهما للقسم أمام رئيس الجمهورية، وبحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على أهمية الدور الموكول لسفراء تونس وممثليها في مختلف العواصم، مجددا دعوته إلى تنزيل قيمة العمل الديبلوماسي منزلة العقيدة من أجل خدمة الوطن وحمايته والذود عنه، بحسب بيان الرئاسة التونسية.