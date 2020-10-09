«القيادة العامة» تنفي التحرك نحو مدن الغرب الليبي وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

نفت القيادة العامة تحرك وحدات من قواتها نحو مدن في الغرب الليبي، مؤكدة أن أي حديث عن ذلك ما هو إلا «ادعاءات».

وأوضحت القيادة العامة في بيان اليوم، أنه بالإشارة إلى برقية وزير دفاع حكومة الوفاق، «التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي، ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، مؤكدا أن قوات القيادة العامة ملتزمة بوقف إطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الإثنين الثامن من يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة.

وتابع البيان، أن مثل هكذا ادعاءات هي «عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي.. وذريعة لكي تتقدم الميليشيات (..) للقيام بعمليات استفزازية».

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