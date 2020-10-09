فريق من مركز بنغازي الطبي يقدم دورة حول فيروس كورونا في شحات

أقيمت بمدينة شحات ورشة عمل حول مكافحة وباء كورونا قدمها فريق تدريب مختص من مركز بنغازي الطبي، برعاية بلدية شحات وتنظيم منظمة الأكاديميين والخبرات بالمدينة، وبالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية بشحات واللجنة الرئيسية لمكافحة الوباء والمستشفيات العاملة بالبلدية.

ورشة العمل استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي، وجميع العاملين بأقسام العزل المخصصة لمرضى جائحة كورونا، بالإضافة إلى فريق المختبرات الطبية وفريق التوعية والتثقيف الصحي، وأطباء مكافحة العدوى وعناصر من التمريض.

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