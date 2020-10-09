مدير إدارة الضرائب ببني وليد: حريق المجمع الإداري وقع «بفعل فاعل»

قال مدير إدارة الضرائب بني وليد، علي أبوبكر، إن الحريق الذي نشب بمكتب الضرائب بمبنى المجمع الإداري في المدينة، فجر اليوم الجمعة، وقع بفعل فاعل من قبل أشخاص خارجين على القانون .

وأوضح أبوبكر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن النيابة العامة فتحت محضرا بخصوص الحادثة وأخذت البصمات وآثار الجريمة، موضحا أن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في المكتب والأثاث.

ويعد مبنى المجمع الإداري أقدم المباني في مدينة بني وليد، وكان يستوعب معظم القطاعات العامة بالمدينة كالزراعة والتعليم والرياضة، التي توقف معظمها عن العمل نتيجة الإصابات التي تعرّض لها المبنى أثناء أحداث فبراير 2011.

– إخماد حريق المجمع الإداري في بني وليد

وتمكن عدد من شباب بني وليد، بالتعاون مع فريق قسم الإطفاء بالبلدية، من إخماد حريق مبنى المجمع الإداري في المدينة فجر اليوم .

وأسهمت سرعة الاستجابة من الأهالي لإطفاء الحريق في عدم امتداده إلى عدد من المكاتب في المجمع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا