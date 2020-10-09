الاستعداد لتصدير 25 ألف طن من الزيت الثقيل عبر ميناء طبرق

كشف مصدر مطلع يعمل في قطاع النفط في تصريح خاص لقناة 218 عن دخول الناقلة ” أيري ” اليوم الجمعة لميناء طبرق، والتي رست على الرصيف التي تشغله شركة البريقة بغرض تصدير 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل الأمر الذي سيتيح رفع القوة الانتاجية لمصفاة طبرق التي تشغلها شركة الخليج العربي للنفط بنسبة 100% بعد ساعات من انتهاء تحميل الشحنة.

وكانت شركة الخليج العربي قد أعلنت قبل أيام عن قرار رئيس مجلس ادارة الشركة محمد بن شتوان بشأن استمرار تعليق العمل في المشاريع المنفذة من قبل الشركات والمقاولين لمدة أسبوع آخر اعتبارا من الأربعاء الماضي وذلك لحين توفر الميزانيات المطلوبة والمقررة مسبقا.

وأضاف بن شتوان في القرار الذي اطّلعت قناة “218” على نسخة منه، أن العمل في المواقع التابعة للخليج العربي يستمر بالمستويات الدنيا تنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي الاسبوع الماضي قد كشف عبر صفحة الشركة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تشغيل مصفاة السرير النفطية متوقعاً أن يسهم تشغيل مصفاة السرير في توفير المنتجات النفطية بأنواعها بوفرة في السوق المحلية.

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