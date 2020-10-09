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المسماري: ادعاءات “وزير دفاع السراج” محاولة لضرب العملية السياسية وذريعة لتقدم المليشيات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري التزام قوات الجيش الليبي بإعلان وقف إطلاق النار، المعلن في القاهرة في 8 يونيو الماضي، وأنها ملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة.

وكذّب المسماري في إيجاز له اليوم الجمعة، ادعاءات وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش عن تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي، مشيرا إلى أنها “ادعاءات لا اساس لها من الصحة، ومحاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي”.

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي: “كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية”، لافتا إلى أن ذلك دليل على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة، التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على اسس ديمقراطية صحيحة.

وختمم المسماري إيجازه الصحفي بقوله: “سنكون مع الخيار السلمي دائما، ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية”.

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أحمد المسماري الجيش الليبي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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