احتفالية منتسبي الهلال الأحمر بالجفارة بالذكرى الـ 63 لتأسيسه

قام فرع الهلال الأحمر في الجفارة بإحياء الذكرى الـ 63 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي بتنفيذ مناورة إسعاف المصابين وإنقاذ الأشخاص ونقل الجثامين فيما تخلل الحفل تكريماً للأمانة العامة للهلال الأحمر.

وكعادة جمعية الهلال الأحمر الليبي التي تميزت طيلة الأعوام الماضية بمواصلة أعمالها التطوعية في انتشال الجثث وإسعاف المصابين وإخلاء الأحياء السكنية في الأزمات والاشتباكات التي دارت رحاها على الأرض في شرق البلاد وغربها، أحيا منتسبو الهلال الأحمر في الجفارة هذه الذكرى كما جميع فروع جمعية الهلال الأحمر في ليبيا بطريقة مميزة تحمل في طياتها إكساب المنتسبين مزيد المهارة والخبرة في التعامل مع الأحداث وتخلل الاحتفالية العديد من المناشط التي قام خلالها أعضاء الهلال بإنقاذ المصابين والتدرب على إسعافهم بالطريقة الصحيحة ونقل الجثامين في الظروف الصعبة ومناطق الاشتباكات، فيما كرم الهلال الأحمر الليبي فرع جفارة خلال هذه الاحتفالية منتسبي وأعضاء الأمانة العامة للهلال الاحمر الليبي عرفاناً وامتناناً لما بذلوه من عمل إنساني خدم الوطن والمواطن .

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