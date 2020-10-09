دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الدخول الاستعجالي بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس اليوم.

وقالت الشركة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه سيتم تحميل الوحدة بكامل قدرتها وهي 260 ميجاوات يوم غد بعد الانتهاء من التجارب التشغيلية، ما سيسهم في التخفيف من المعاناة على المواطن الكريم.

هذا وتوجهت إدارة الشركة العامة للكهرباء بالشكر والتقدير للفريق الفني الليبي على المجهودات التي قام بها خلال الفترة الماضية ليلا ونهارا وعلى مدار الساعة، كما توجهت بالشكر للفريق الجزائري الذي قام بمساعدة الفريق الفني الليبي.

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