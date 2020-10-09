السعيدي: الدين المحلي هو دين الدولة بأسرها وليس دين الجيش وحده

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إن الدين المحلي هو دين الدولة الليبية وليس دين الجيش وحده كما يزعم البعض.

وأوضح السعيدي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن ديون البلاد عموما تقدر بأكثر من 60 مليار دينار سيتم تضمينها بالدين المحلي للدولة.

وبيّن السعيدي، أن تدبير أغلب الاحتياجات والنفقات العامة بالشرق كان خلال السنوات السابقة عن طريق الاستدانة من المصارف وليس كما يدعي البعض من الحصول أموال من عوائد النفط، محذرا مما يشيعه التيار الإخواني، الذي يستميت لإفساد المشهد دائما.

واكد السعيدي أن الإخوان وقيادات وميليشياتهم يستميتون لإفساد المشهد، ولكنهم لا يملكون تحقيق ذلك، في ظل ما يصدر من توجيهات دولية بضرورة تفكيك الميليشيات، مضيفا أن حليفتهم تركيا لا تتحرك إلا بإذن من أمريكا التي لم تبد اعتراضا على اتفاق النفط، بل أصدرت سفارتها بليبيا بياناً أعربت فيه عن شعورها بالارتياح بعد تنفيذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24