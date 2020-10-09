مركز بروكسل للبحوث: تدخل تركيا في ليبيا أدى إلى خصومة مع أوروبا

أكد مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، رمضان أبو جزر، أن أوروبا تختصم تركيا في ملفات عديدة، منها حربها مع سوريا والتدخل في ليبيا والتهديد بفتح الحدود للاجئين وتدخلها في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن الدول الغربية لم تعد تثق في نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار أبو جزر، إلى أن أردوغان يستخدم سياسته الحالية للهروب من أزماته الداخلية خاصة أنه فشل في ابتزاز أوروبا واستيعاب اللاجئين، منوها بأن أردوغان هو المصدر الأول للإرهاب في العالم.

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