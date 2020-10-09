النمروش: نعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة ومستعدون لأي هجوم

أكد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش الجمعة أن وزارة الدفاع لا تعتمد في معلوماتها الاستخباراتية عن التحركات المشبوهة على كلامٍ مرسل، بل على معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة، مشيرا إلى أن القوات العسكرية على أتم الجاهزية لصد أي محاولة و وأدها في مكانها حسب قوله.

وأشار النمروش في بيان منشور على صفحة الوزارة إلى أنهم كانوا وما يزالون على التزام تام بوقف إطلاق النار، ومع أي حوار شامل يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها، مؤكدا ثقته في القوات المسلحة التابعة لوزارته على الرد بقسوة على أي خرقٍ جديد أو أي محاولة تهدف للنيل من ليبيا وشعبها حسب وصفه.

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