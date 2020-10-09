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النمروش: نعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة ومستعدون لأي هجوم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش الجمعة أن وزارة الدفاع لا تعتمد في معلوماتها الاستخباراتية عن التحركات المشبوهة على كلامٍ مرسل، بل على معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة، مشيرا إلى أن القوات العسكرية على أتم الجاهزية لصد أي محاولة و وأدها في مكانها حسب قوله.

وأشار النمروش في بيان منشور على صفحة الوزارة إلى أنهم كانوا وما يزالون على التزام تام بوقف إطلاق النار، ومع أي حوار شامل يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها، مؤكدا ثقته في القوات المسلحة التابعة لوزارته على الرد بقسوة على أي خرقٍ جديد أو أي محاولة تهدف للنيل من ليبيا وشعبها حسب وصفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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