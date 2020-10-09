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ياسين: السراج أسير لتركيا والمليشيات المسلحة وأنقرة تتحكم في كل قراراته

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية في ليبيا، عادل ياسين، إن الحشد العسكري في طرابلس محاولة من تركيا لتأجيج الأوضاع العسكرية.

وأكد ياسين، أن أنقرة التي كانت مستعمرة للوطن العربي تحلم الآن بإعادة تلك الأمجاد عن طريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طالما كانت بصماته واضحة للعيان، موضحا أن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج لطالما كان منذ تسلمه السلطة، أسيرا لتركيا والمليشيات المسلحة، كما أن أنقرة تتحكم في كل قراراته وتوصياته.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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