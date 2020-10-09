النمروش: لدينا استخبارات نعتمد عليها وليس كلاما مرسلا

واصل وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش تمسكه بادعاءاته عن تحركات القوات المسلحة للسيطرة على بني وليد، وترهونة وغريان، زاعما: “لدينا استخبارات نعتمد عليها وليس كلاما مرسلا”.

وقال النمروش، في بيان له اليوم الجمعة، إن “وزارة دفاع الوفاق” لا تعتمد في معلوماتها الاستخباراتية عن ما أسماها “التحركات المشبوهة لهذه العصابات المارقة لزعزعة أمن الوطن واستقراره وإضافة حلقة أخرى لمسلسل خروقاتهم المعهود” على كلامٍ مرسل، بل على معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة، على حد زعمه.

وأضاف وزير دفاع الوفاق: “قواتنا على أتم الجاهزية لصد أي محاولة و وأدها في مكانها، وكنا ولا زلنا على التزام تام بوقف إطلاق النار، ومع أي حوار شامل يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها، لكننا أيضا واثقون في قدرة جيشنا للرد بقسوة على أي خرقٍ جديد أو أي محاولة تهدف للنيل من ليبيا وشعبها” على حد ادعائه.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري التزام قوات الجيش الليبي بإعلان وقف إطلاق النار، المعلن في القاهرة في 8 يونيو الماضي، وأنها ملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة.

وكذّب المسماري في إيجاز له، ادعاءات وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش عن تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي، مشيرا إلى أنها “ادعاءات لا اساس لها من الصحة، ومحاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي”.

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي: “كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية”، لافتا إلى أن ذلك دليل على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة، التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على اسس ديمقراطية صحيحة.

وختم المسماري إيجازه الصحفي بقوله: “سنكون مع الخيار السلمي دائما، ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية”.