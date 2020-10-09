سعد عقوب يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا بعد فتح الأجواء للرحلات الدولية

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ بضرورة اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والاحترازية لمكافحة وباء كورونا ولتجنب حدوث موجه ثانية، من الفيروس بعد فتح الأجواء للرحلات الدولية المغادرة والقاصدين الدولة الليبية عبر المطارات .

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، تهدف توجيهات وزير الصحة للتأكيد و الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة ونقاط التعقيم ، فضلاً عن متابعة مكتب الحجر الصحى والاطلاع على جميع الإجراءات والفحوصات الطبية التى تتم على جميع الركاب والمسافرين بالمطار .

كما أكد وزير الصحة، علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة المعايير والضوابط اللازمة لحماية كل من المسافرين والعاملين لمواجهة حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا المستجد خاصة فى ظل مرحلة عودة العمل بكامل القوة وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع والتى تضعها الوزارة فى مقدمة أولوياتها .

كما طالب وزير الصحة، كافة مديري مكاتب الرقابة الصحية التنسيق مع وزارة الصحة لاستلام ما يلزم من مستلزمات الطبية لمكافحة هذه الجائحة والاستعداد الكامل لتجنب حدوث موجه الثانية .