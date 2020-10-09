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“الخليج العربي للنفط”: مصفاة طبرق تعود لكامل طاقتها التكريرية بـ20 ألف برميل في اليوم الواحد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

صرح فضل الله احتيتة رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط بأن مصفاة طبرق عادت لكامل طاقتها التكريرية بـ20 ألف برميل في اليوم الواحد.

وأشار احتيتة في إييجاز للشركة اليوم الجمعة إلى أن عودة مصفاة طبرق لكامل طاقتها الإنتاجية ستساهم مساهمة كبيرة في حل الكثير من المختنقات في نقص وقود الديزل وغيرها من المنتجات في السوق المحلية.

ورست الناقلة “ARIN” في وقت سابق اليوم الجمعة، على رصيف شركة البريقة في مدينة طبرق، وذلك لشحن 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل أحد منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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