فرنسا: دول جوار ليبيا باستطاعتها حل الأزمة خلافا للتدخلات الخارجية

أشادت فرنسا بمواصلة المغرب جهودها لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، وجمع وفدي مجلس النواب والدولة على طاولة مفاوضات سياسية في بوزنيقة.

وقالت السفارة الفرنسية بالمغرب في بيان لها اليوم الجمعة، إن التزام المغرب يشكّل مساهمة مهمة في الخطوات التي أطلقتها الأمم المتحدة بغرض استئناف الحوار الداخلي الليبي.

ولفت البيان إلى أن المبادرات التي تأتي في صالح المباحثات السياسية الشاملة في ليبيا، لا سيما تلك التي تقدمها دول المنطقة ضرورية للخروج من الأزمة.

وأكد بيان السفارة الفرنسية على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، مشددا على أن الحل سياسي، ويكمن في التزام دول الجوار الليبي وهي أول المعنيين بالتهديدات التي تطرحها الأزمة الليبية على أمن واستقرار المنطقة.

وتابع البيان بأن هذه الدول لها دور أساسي لدى الفاعلين الليبيين، وبإمكانها القيام بدور يحقق الاستقرار خلافا لتدخلات القوى الخارجية.

واختتمت يوم الثلاثاء الماضي الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي عقدت اجتماعاته في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس النواب والدولة، وتوصلت إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

ومن المقرر أن تعرض نتائج مفاوضات بوزنيقة على جلستين للمجلسين لإقرارها، إلا أن موعد ذلك لم يتحدد بعد.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي إدراكا من الوفدين «لأهمية المؤسسات السيادية لإدارة البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي»، موضحا أن «جلسات الحوار بين وفدي المجلسين اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي».