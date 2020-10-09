الهند تعلن فقدان الاتصال بسبع من رعياها  اختطفوا وهم في طريقهم إلى مطار طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن الحكومة الهندية تبذل قصارى جهدها لإعادة الهنود السبعة الذين اختطفوا في ليبيا الشهر الماضي.

ووفقا لما نقلته صحيفة “nyk daily” الهندية، فإن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أنوراغ سريفا ستافا، قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن الحكومة على اتصال بأفراد أسر المواطنين المخطوفين.

ستافا أضاف “نود أن نؤكد لهم أننا نبذل كل الجهود الممكنة، بالتشاور والتنسيق مع السلطات الليبية، لتعقب مواطنينا وتأمين إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح، أن سبعة مواطنين من ولاية أندرا براديش وبيهار وجوجارات وأوتار براديش، اختطفوا من منطقة الشويرف في ليبيا في 14 سبتمبر الماضي، وكانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات حقول النفط، مُبينًا أنهم اختطفوا وهم في طريقهم إلى مطار طرابلس للحاق برحلة إلى الهند.

ولفت المتحدث إلى أن الخاطفين اتصلوا برب عملهم وعرضوا صورًا كدليل على أن المواطنين الهنود بخير وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أن السفارة الهندية في تونس، التي تتعامل مع الأمور المتعلقة برفاهية المواطنين الهنود في ليبيا، قد تواصلت مع السلطات الليبية المعنية، وكذلك المنظمات الدولية الموجودة هناك، لطلب مساعدتها في إنقاذ المواطنين الهنود.

وذكرت الصحيفة الهندية، أن ليبيا انزلقت إلى الفوضى وعدم الاستقرار السياسي في أعقاب سقوط نظام القذافي عام 2011م، مُشيرة إلى أنه منذ عام 2014م، انقسمت البلاد بين الفصائل المتنافسة المتمركزة في الغرب والشرق.

ونوهت الصحيفة الهندية، إلى أنه في سبتمبر 2015م، أصدرت حكومة الوفاق تحذيرًا يطلب من المواطنين الهنود تجنب السفر إلى ليبيا نظرًا لوضعها الأمني المتقلب.

وختمت “في مايو 2016م، فرضت الحكومة حظرًا كاملاً على السفر بغض النظر عن الغرض في ضوء السيناريو الأمني المتدهور في ليبيا، مردفة “حظر السفر لا يزال ساري المفعول”.

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