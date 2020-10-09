الخمس.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1139 داخل البلدية حتى الآن

أعلنت بلدية الخمس، الجمعة، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1139 داخل بلدية الخمس حتى الآن.

وقالت بلدية الخمس في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول 169 حالة إصابة مؤكدة وحالات اشتباه بفيروس كورونا، مضيفة أن المراكز سجلت خروج 114 حالة منها حالات شفاء وحالات استقر وضعها الصحي وتماثلت للشفاء.

وأوضحت البلدية أنه يوجد الآن بالمركزين 14 حالة في أقسام الإيواء ولا يوجد حالات بقسم العناية، لافتة إلى وفاة 30 حالة بالمركزين و 16 حالة خارج مراكز العزل جراء فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أن مركز الكشف 1 بالعيادات المجمعة ” مصحة الشريف سابقا” و مركز الكشف 2 بعيادة ليبيا ” عيادة امحمد بن إبراهيم” مستمرون في تقديم خدماتهم للمرضى و فرز الحالات وأخذ العينات، مشيرة إلى أنه قد تم زيادة عدد أسرة استقبال حالات الاشتباه والكشف لتصل الي 10 أسرة في كل مركز كشف.

وأضافت البلدية أن فريق الرصد والتقصي يقوم بسحب العينات ومتابعة ورصد الحالات المخالطة، لافتة إلى أنه نظرا للنقص في عدد المسحات الأنفية فإن الفريق يعمل الآن على أخذ المسحات من الحالات الطارئة وحالات مراكز العزل والحالات عالية الاشتباه وتؤجل الحالات المخالطة إلى حين توفر عدد كافى من المسحات الأنفية.

وأشارت البلدية إلى أن إدارة مركز العزل الصحي الخمس 1 مستمرة في التواصل مع أطباء عناية للعمل بقسم العناية، داعية كافة أطباء العناية من داخل المدينة و من خارجها إلى الالتحاق بزملائهم من أجل استئناف استقبال حالات العناية الفائقة، موضحة أنها في انتظار افتتاح قسم العناية الفائقة بمركز العزل الصحي الخمس 2 ، مؤكده إنتهاء الشركة المكلفة بتركيب منظومة الاكسجين من أعمالها.

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