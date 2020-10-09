اقتراب نهاية أعمال الصيانة بمستشفى الزهراء العام

تتواصل أعمال الصيانة بمستشفى الزهراء العام من قبل إحدى شركات المقاولات المكلفة من وزارة الصحة حتى يقوم المستشفى بتقديم كافة خدماته الطبية للمرضى

ووصلت نسبة الإنجاز في صيانة المستشفى إلى المراحل النهائية حيث تم الانتهاء من صيانة عدد من الأقسام منها قسم العمليات والعناية الفائقة وقسم الإيواء وقسم النساء والولادة والصالة الرئيسية.

ويجري العمل من قبل إدارة المستشفى في تجهيزه بأحدث انواع المعدات والأدوات والأجهزة الطبية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية بتجهيز مختبر التحاليل وقسم الأشعة والصيدلية والتي بتقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

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