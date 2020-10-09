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اقتراب نهاية أعمال الصيانة بمستشفى الزهراء العام

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل أعمال الصيانة بمستشفى الزهراء العام من قبل إحدى شركات المقاولات المكلفة من وزارة الصحة حتى يقوم المستشفى بتقديم كافة خدماته الطبية للمرضى

ووصلت نسبة الإنجاز في صيانة المستشفى إلى المراحل النهائية حيث تم الانتهاء من صيانة عدد من الأقسام منها قسم العمليات والعناية الفائقة وقسم الإيواء وقسم النساء والولادة والصالة الرئيسية.

ويجري العمل من قبل إدارة المستشفى في تجهيزه بأحدث انواع المعدات والأدوات والأجهزة الطبية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية بتجهيز مختبر التحاليل وقسم الأشعة والصيدلية والتي بتقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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