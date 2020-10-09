السفارة الفرنسية في المغرب تشيد بلقاءات بوزنيقة لحل الأزمة الليبية

أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب، عن إشادة فرنسا بمواصلة المغرب لجهودها في سبيل استئناف العملية السياسية في ليبيا من خلال الجهود الرامية لتسهيل الحوار بين مجلس النواب وممثلين عن ما يسمى بمجلس الدولة في بوزنيقة.

وقالت السفارة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، إن التزام المغرب يشكل مساهمة مهمة في الخطوات التي أطلقتها الأمم المتحدة بغرض استئناف الحوار الداخلي الليبي، وأيضا المبادرات التي تأتي في صالح المباحثات السياسية الشاملة في ليبيا ولا سيما تلك التي تقدمها دول المنطقة التي تعد ضرورية للخروج من الأزمة.

وأكدت السفارة، أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وسيكون الحل سياسيا ويكمن في التزام دول الجوار الليبي، باعتبارها أول المعنيين بالتهديدات التي تطرحها الأزمة الليبية على أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدور الذي تلعبه هذه الدول لدى الفاعلين الليبيين أساسي وبإمكانه القيام بدور يحقق الاستقرار خلافا لتدخلات القوى الخارجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24