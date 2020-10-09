«صحة الموقتة»: تشكيل لجنة استعدادا لمواجهة أي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا في الشتاء

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، بتشكيل لجنة للمرور علي مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات استعدادا لمواجهة أي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وذلك تزامنا مع فتح الاجواء امام الرحلات الدولية عبر المطارات الليبية.

وبحسب عقوب، في بيان اليوم لوزارة الصحة، ستتولي اللجنة المرور علي مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات للتأكد من حالة الجهوزية الكاملة لمواجهة حدوث موجة ثانية لفيروس لكروونا مؤكدا علي كافة مديري مراكز العزل السريري بالبلديات، ضرورة وضع إمكانيات لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية.

وطالب بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

كما طالب وزير الصحة كافة رؤساء اللجان الاستشارية الطبية بالبلديات بوضع خطة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد من خلال الاستفادة بخبرات الأطقم الطبية بكافة المستشفيات المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا وبروتوكولات العلاج المستخدمة، على أن تكون هناك منصة تشرف عليها وزارة الصحة مع تأهيل الأطقم الطبية التي لم تشارك بعلاج مصابي كورونا لإيجاد صف ثانٍ وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة أي احتمالات بحدوث موجة ثانية من الإصابات.

وأشاد وزير الصحة بالجهود الضخمة التى تبذلها مراكز العزل السريري الطبي، ممثلة فى الأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.

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