النمروش: تحذيرنا من هجوم محتمل للجيش جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، الجمعة، إن وزارة دفاع الوفاق لا تعتمد في معلوماتها الاستخباراتية عن تحركات الجيش للهجوم على غرب ليبيا على كلامٍ مرسل، بل على معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة، على حد قوله.

وأضاف النمروش في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قوات الوفاق على أتم الجاهزية لصد أي محاولة و وأدها في مكانها.

وتابع النمروش أن الهجوم الذي شنه الجيش على طرابلس يوم 4/ 4/ 2019، جاء في وقت كان الجميع فيه متجهون إلى مؤتمر غدامس في حوار جامع يلم شمل الليبيين ويوحدهم على كلمة سواء، مشيرا إلى الإعلانات المتكررة من قبل “حفتر” والمتحدث باسمه عن وقف إطلاق النار طيلة فترة الهجوم على طرابلس، وتعقبها خروقات في كل مرة.

وأكد النمروش أن وزارة دفاع الوفاق على التزام تام بوقف إطلاق النار، ومع أي حوار شامل يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها، بحسب تعبيره.

هذا وكان الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، قال في وقت سابق، الجمعة، إن الجيش ملتزم بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن ادعاءات النمروش، بشأن تحرك الجيش نحو الغرب الليبي لا أساس لها من الصحة.

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