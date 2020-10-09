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النمروش: تحذيرنا من هجوم محتمل للجيش جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، الجمعة، إن وزارة دفاع الوفاق لا تعتمد في معلوماتها الاستخباراتية عن تحركات الجيش للهجوم على غرب ليبيا على كلامٍ مرسل، بل على معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة، على حد قوله.

وأضاف النمروش في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قوات الوفاق على أتم الجاهزية لصد أي محاولة و وأدها في مكانها.

وتابع النمروش أن الهجوم الذي شنه الجيش على طرابلس يوم 4/ 4/ 2019، جاء في وقت كان الجميع فيه متجهون إلى مؤتمر غدامس في حوار جامع يلم شمل الليبيين ويوحدهم على كلمة سواء، مشيرا إلى الإعلانات المتكررة من قبل “حفتر” والمتحدث باسمه عن وقف إطلاق النار طيلة فترة الهجوم على طرابلس، وتعقبها خروقات في كل مرة.

وأكد النمروش أن وزارة دفاع الوفاق على التزام تام بوقف إطلاق النار، ومع أي حوار شامل يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها، بحسب تعبيره.

هذا وكان الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، قال في وقت سابق، الجمعة، إن الجيش ملتزم بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن ادعاءات النمروش، بشأن تحرك الجيش نحو الغرب الليبي لا أساس لها من الصحة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • .الاستخبارات التركية غبية فهى لا تعرف حتى الان مكان دفن المنشور خاششقى فى اسطنبول !!!

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  • ما يمنع الجيش الوطنى من الهجوم على المليشيات ليس خوفا منها ولا ضعف الجيش الوطنى بل ما قاله السيسى فى خطب معلنة ان مصر لن تسمح لاحد بعبور الخط الاحمر فى الاتجاهين شرقا او غربا وقال ان الجيش الوطنى لن يهاجم طرابلس وان من يتخطى الخط الاحمر سيتصدى له الجيش الوطنى وان الخط الاحمر خط سلام .وبالتالى فان الاشارة لازالت حمراء حتى الان وعندما يحصل الجيش الوطنى على الاشارة الخضراء سيعرف الجميع وقتها

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