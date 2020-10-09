ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 October, 2020

قال وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش إن دعوة قواته للتأهب في عدد من مدن المنطقة الغربية، التي أطلقها مساء أمس الخميس كانت بناء على معلومات استخباراتية وليست كلاما مرسلا.

وأضاف النمروش في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة تعقيبا على بيان نشره الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن قوات الوفاق ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار، معبرا عن الاستعداد لحوار شامل يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها حسب قوله.

يذكر أن الناطق باسم الجيش الليبي قال اليوم أن تصريحات النمروش عارية عن الصحة والجيش ملتزم بقرار وقف إطلاق النار ومنفتح على كل الخيارات التي تهدف إلى استقرار البلاد.