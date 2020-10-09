الخليج العربي للنفط تعلن عودة مصفاة طبرق للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بـ 20 ألف برميل

قالت شركة الخليج العربي للنفط، الجمعة، إن رئيس لجنة الإدارة المكلف “فضل الله احتيتة” أعلن أن مصفاة طبرق عادت للعمل بكامل طاقتها التكريرية 100% بـ 20 ألف برميل اليوم الجمعة، بعد رسو الناقلة ” ARIN ” على رصيف شركة البريقة في مدينة طبرق من أجل شحن 25 الف طن متري من الزيت الثقيل أحد منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

وأضافت شركة الخليج في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن احتيتة أكد أنه بعودة مصفاة طبرق لكامل طاقتها الإنتاجية ستساهم مساهمة كبيرة في حل الكثير من المختنقات في نقص وقود الديزل وغيرها من المنتجات في السوق المحلي.

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