فرع الجفارة يحيي الذكرى الـ 63 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي 

بمناسبة الذكري الـ63 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي، نظم فرع الجفارة احتفالا بهذه المناسبة، ألقى خلاله مدير الفرع كلمة هنأ فيها منتسبي الأحمر الليبي بهذه الذكرى، وشدد على دورهم المهم في حالات السلم والحرب.

هذا واشتمل برنامج الاحتفال على إقامة منتسبي الفرع مناورة حول كيفية إنقاذ الأشخاص المصابين، وإجراء الإسعافات الأولية لهم بطريقة صحيحة.

وتم في نهاية الاحتفال تكريم الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، وتقديم شهادات الشكر والتقدير لعدد من منتسبي فرع الهلال الأحمر الليبي الجفارة.

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