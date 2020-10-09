مالطا تعلن عن استضافتها عددا من السياسيين الليبيين لحل الأزمة

عقد وزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولو لقاء اليوم الجمعة مع مجموعة من السياسيين من مختلف أنحاء ليبيا، وذلك بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الخارجية المالطية في بيان لها إن مجموعة من السياسيين الليبيين وافقوا على الاجتماع في مالطا لمناقشة الوحدة الوطنية والمصالحة بعد تسع سنوات في حرب.

وأشار البيان إلى أن “بارتولو” بادر بدعوة هؤلاء السياسيين للعمل معا والاستماع إلى بعضهم البعض، وبناء وحدة وطنية بنفس العزم الذي يحتاجون به إلى إعادة بناء المطارات ومحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس والمنازل التي دمرتها الحرب.

وأعرب الوزير المالطي عن أمله في أن يستمر عمل الليبيين بجهود مماثلة نحو ليبيا متحدة بقيادة ليبية تستخدم فيها ثروة البلاد لصالح جميع الليبيين.

وقال بارتولو خلال اللقاء إن أي مبادرة للسلام والوحدة في ليبيا يجب أن تسترشد بعملية الأمم المتحدة وبرلين، ولا ينبغي اتخاذ أي مبادرات تعطل وتفسد العمل الصعب الذي ادى إلى الاتفاق عليه، والتقيد بوقف إطلاق النار من أجل إنهاء معاناة الشعب الليبي التي طال تحملها.

وأضاف: ” يجب على مالطا ان تلعب دورها الصغير والمتواضع لصالح الليبيين أنفسهم والمالطيين الذين، بغض النظر عن كونهم جيران، يساعدون بعضهم البعض في أوقات الحاجة لسنوات متتالية”.