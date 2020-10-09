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تكريم الرعيل الأول من المثقفين في بنت بيه

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلفتة طيبة من مدير مكتب الثقافة ببلدية بنت بيه إقيم في مقرِّه المُسْتَحدث حفلُ تكريم الرعيل الأول من المثقفين بحضور موظفي المكتب والمراكز التابعة له والمهتمين بمجال الثقافة إضافة إلى حضور المجلس البلدي لبنت بيه لهذا التكريم .

وتأتي هذه الخطوة لتكريم من كانت له الانطلاقة الأولى في هذا المجال رغم تحديات الظروف الصعبة في البلاد لتشعرهم بالتقدير والوفاء لما تركوه وراءهم من بصمة ، ستبقى أمام أبناء الجيل الجديد دافع للمضي قدماً نحو الأفضل .

ويعد تكريم الرعيل الأول من المثقفين في بلدية بنت بيه لمسة وفاء جميلة لهذه القيمة الموجودة في بلادنا من المثقفين والذين أعطوا المجال الثقافي حقه، فقد سلط هذا التكريم الضوء على دورهم الذي بذلوه في إثراء الثقافة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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