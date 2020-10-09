تكريم الرعيل الأول من المثقفين في بنت بيه

بلفتة طيبة من مدير مكتب الثقافة ببلدية بنت بيه إقيم في مقرِّه المُسْتَحدث حفلُ تكريم الرعيل الأول من المثقفين بحضور موظفي المكتب والمراكز التابعة له والمهتمين بمجال الثقافة إضافة إلى حضور المجلس البلدي لبنت بيه لهذا التكريم .

وتأتي هذه الخطوة لتكريم من كانت له الانطلاقة الأولى في هذا المجال رغم تحديات الظروف الصعبة في البلاد لتشعرهم بالتقدير والوفاء لما تركوه وراءهم من بصمة ، ستبقى أمام أبناء الجيل الجديد دافع للمضي قدماً نحو الأفضل .

ويعد تكريم الرعيل الأول من المثقفين في بلدية بنت بيه لمسة وفاء جميلة لهذه القيمة الموجودة في بلادنا من المثقفين والذين أعطوا المجال الثقافي حقه، فقد سلط هذا التكريم الضوء على دورهم الذي بذلوه في إثراء الثقافة في ليبيا.

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