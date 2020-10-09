انطلاق المراحل الأولى لانتخابات المجالس البلدية في درنة

انطلقت في مدينة درنة أولى المراحل الانتخابية لمجالس البلدية برعاية اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية بالتعاون مع حملة المادة 40 و منظمة حقوقيون بلا قيود و حراك شباب مدينة درنة.

يتجول شباب حراك المدينة في الشوارع العامة في درنة من أجل توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات البلدية التي انطلقت مراحلها الأولى في المدينة بتوزيع المطويات عليهم

وتهدف الحملة إلى حث المواطنين على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية القادمة وصنع القرار من خلال الإدلاء بأصواتهم لضمان اختيار أصحاب الكفاءة لإدارة خدمات البلدية.

وتبرز درنة بهذه الخطوة بعد سنوات من سيطرة الظلاميين على المدينة ليشارك أبنائها في عرس ديمقراطي ينتخبون فيه من يرون صلاحه لتسيير شؤون المدينة .

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