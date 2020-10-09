بو الخطابية يبحث مع شركتي الخليج والبريقة أزمة الوقود وآلية حلها

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية مع شركتي الخليج والبريقة، لبحث جملة من الموضوعات، منها أزمة نقص وقود الديزل والمشاكل التي تعترض عملية التوزيع في مصفاة طبرق.

من جهتها أكدت إدارة شركة الخليج العربي أن المصفاة ستعود للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية الأسبوع القادم، وسوف تحل جميع مشاكل نقص الوقود.

وبناء عليه أصدر بو الخطابية تعليماته العاجلة إلى الجهات الرقابية من الأمن والحرس البلدي، بمتابعة توزيع وقود الديزل على المواطنين.

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