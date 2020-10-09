ليبيا الان

شابان يتطوعان لمساعدة الأطقم الطبية في تيجي

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام الشابان شرف الدين المداغي وعبد الوهاب السيد بمبادرة تمثلت في مد يد العون والمساعدة على مكافحة فيروس كورونا الذي انتشر في ربوع البلاد دعما لجهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة في مركز العزل في مستشفى تيجي.

ورغم الخطر الذي يمكن أن يهدد صحتهم في ظل انتشار الجائحة ودقة الوضع الصحي إلا أن الشابان كانا على أهبة الاستعداد لخوض التجربة جنبا إلى جنب مع الأطقم الطبية والعاملين على انقاذ حياة المرضى.

وسرعان ما التحق الشابان بمصنع الأكسجين للمساعدة في تعبئة الأسطوانات ونقلها طوال اليوم نظرا لما يشهده مركز العزل في تيجي من قلة في الامكانات.

وعلى الرغم من أن الشابين لا يفقهان الطب ولم تكن لهما تجارب سابقة في هذا المجال إلا أنهما يتبعان تعليمات الأطباء كما يقومان بما يطلب منهما بعد تدريبات عملية بسيطة لكيفية العمل مع الكادر الطبي في مصنع الأكسجين، في بادرة تثبت أن الشباب المخلصون لوطنهم هم الزاد الحقيقي لبناء الأوطان ورفعتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك