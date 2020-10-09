شابان يتطوعان لمساعدة الأطقم الطبية في تيجي

قام الشابان شرف الدين المداغي وعبد الوهاب السيد بمبادرة تمثلت في مد يد العون والمساعدة على مكافحة فيروس كورونا الذي انتشر في ربوع البلاد دعما لجهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة في مركز العزل في مستشفى تيجي.

ورغم الخطر الذي يمكن أن يهدد صحتهم في ظل انتشار الجائحة ودقة الوضع الصحي إلا أن الشابان كانا على أهبة الاستعداد لخوض التجربة جنبا إلى جنب مع الأطقم الطبية والعاملين على انقاذ حياة المرضى.

وسرعان ما التحق الشابان بمصنع الأكسجين للمساعدة في تعبئة الأسطوانات ونقلها طوال اليوم نظرا لما يشهده مركز العزل في تيجي من قلة في الامكانات.

وعلى الرغم من أن الشابين لا يفقهان الطب ولم تكن لهما تجارب سابقة في هذا المجال إلا أنهما يتبعان تعليمات الأطباء كما يقومان بما يطلب منهما بعد تدريبات عملية بسيطة لكيفية العمل مع الكادر الطبي في مصنع الأكسجين، في بادرة تثبت أن الشباب المخلصون لوطنهم هم الزاد الحقيقي لبناء الأوطان ورفعتها.

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