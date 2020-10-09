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رياض الأطفال في درنة تستقبل روادها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعد روضة المجد وهي واحدة من رياض الأطفال التي تقع في مدينة درنة وتعمل على تطوير مهارات الأطفال وتعليمهم في ظل ظروف ملائمة وسليمة إحدى المرافق التعليمية التي عادت للعمل بما يتناسب مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا.

وفي ظل انتشار جائحة كورونا حرصت إدارة الروضة على توفير كل أساليب الوقاية الصحية حماية لصحة الأطفال كما لم يخلو البرنامج التعليمي من الفقرات والأركان المتنوعة أبرزها البرامج التثقيفية والدينية فضلا عن تعلم اللغة العربية والإنجليزية فضلا عن الرياضيات ركن العناية الشخصية بالطفل وغيرها من الأركان الإدراكية والحسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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