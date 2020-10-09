رياض الأطفال في درنة تستقبل روادها

تعد روضة المجد وهي واحدة من رياض الأطفال التي تقع في مدينة درنة وتعمل على تطوير مهارات الأطفال وتعليمهم في ظل ظروف ملائمة وسليمة إحدى المرافق التعليمية التي عادت للعمل بما يتناسب مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا.

وفي ظل انتشار جائحة كورونا حرصت إدارة الروضة على توفير كل أساليب الوقاية الصحية حماية لصحة الأطفال كما لم يخلو البرنامج التعليمي من الفقرات والأركان المتنوعة أبرزها البرامج التثقيفية والدينية فضلا عن تعلم اللغة العربية والإنجليزية فضلا عن الرياضيات ركن العناية الشخصية بالطفل وغيرها من الأركان الإدراكية والحسية.

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