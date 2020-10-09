إصابة الوزيرة الجزائرية سليمة سواكري بفيروس كورونا

أعلنت كاتبة الدولة المكلفة رياضة النخبة في الحكومة الجزائرية سليمة سواكري، مساء الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتكون أول عضو في الحكومة الجزائرية يصاب بالوباء منذ بداية انتشاره في مارس الماضى.

وقالت “سواكري” على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “تأكدت إصابتي بكوفيد 19، أسأل الله الشفاء لي ولجميع المرضى”.

يذكر أن آخر نشاط غطته وسائل الإعلام لسواكري، وهي بطلة سابقة في رياضة الجودو، زيارتها لرياضيي منتخب المصارعة والملاكمة المشاركين في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

وقد أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، وفاة 1789 شخصا منذ ظهور الوباء في مارس، منهم 4 خلال الـ24 ساعة الماضية، أما إجمالي الإصابات فبلغ 52804.