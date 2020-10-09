“الرفادي” يعقد اجتماعا موسعا لحلحلة كافة المشاكل الخاصة بمعاملات المصارف التجارية بطبرق

طبرق 10 أكتوبر 2020 (وال ) عقد “اللواء سالم الرفادي” رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق، يوم أمس الأربعاء اجتماعا موسعا بمدراء فروع المصارف بمدينة طبرق وضواحيها؛ لمناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي يعانيها المواطن أثناء ذهابه إلى المصرف وبحسب شعبة الإعلام في منطقة طبرق العسكرية، تم طرح كافة المعوقات لوضع خطط مستعجلة من آلية صرف الرواتب وتحديد سقف السحب وغيرها من إجراءات مالية متعلقة بالمصارف.

وتم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ على وضع الشهداء والجرحى المبتورين واتخاذ كافة الإجراءات المالية لهم ، والاهتمام بأهالي الجرحى ، وإعطائهم الأولوية في منح القروض الإسلامية وكافة المعاملات المصرفية ، عرفانا وتقديرا لما قدموه من تضحيات، في سبيل أن ينعم المواطن والوطن بالأمن والأمان.

كما وضعت بنود تم مناقشتها ـ خلال الاجتماع ـ والتي من ضمنها فتح مكتب للشهداء والجرحى المبتورين بمقر المنطقة العسكرية طبرق؛ وذلك لصرف رواتبهم وإنهاء كافة المعاملات المالية، وجعلها موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن وأيضا لتخفيف العبء على كاهل المواطن في مدينة طبرق.(وال ـ طبرق ) ف و

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